Миллион за лекцию: сколько зарабатывает уехавший из России Александр Васильев
Александр Васильев живет во Франции
Фото: Анна Майорова
Историк моды Александр Васильев сообщил о задержании на американской границе, куда он прилетел на свои выступления. После долгих проверок, связанных с новым законом Дональда Трампа, а также поисками украденных украшений из Лувра, экс-ведущего передачи «Модный приговор» отпустили. И он отправился готовиться к своей лекции по моде.
Последнее время живущий во Франции Васильев зарабатывает подобными выступлениями. URA.RU посчитало, сколько может получить за одну лекцию искусствовед.
Ближайшее выступление Васильева состоится в Нью-Йорке в пространстве Evans Real Estate. На грядущую лекцию с громким названием «Мода в эпоху перемен» автора Александре — именно так, на французский манер, отведено 198 места. Цена на билеты — от $75 (чуть более 6 тысяч рублей по текущему курсу) до $100 (чуть более 8 тысяч рублей). В настоящий момент почти все билеты проданы.
Если считать по среднему арифметическому, выходит, что за один подобный прием маэстро получит $17 325 (1,4 млн рублей). Впереди у Васильева по плану около 10 подобных мероприятий.
В целом, сумма неплохая, даже с учетом вычета цены на аренду помещения, но считать, что это баснословные деньги, не приходится. На данный момент Александр Васильев, имеющий литовское и французское гражданство, живет во Франции, где жизнь очень дорогая. Поэтому для поддержания высокого уровня жизни, к которому привык маэстро, ему нужно усердно трудиться и давать еще больше лекций.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.