Миллион за лекцию: сколько зарабатывает уехавший из России Александр Васильев

Александр Васильев живет во Франции Фото: Анна Майорова

Историк моды Александр Васильев сообщил о задержании на американской границе, куда он прилетел на свои выступления. После долгих проверок, связанных с новым законом Дональда Трампа, а также поисками украденных украшений из Лувра, экс-ведущего передачи «Модный приговор» отпустили. И он отправился готовиться к своей лекции по моде.

Последнее время живущий во Франции Васильев зарабатывает подобными выступлениями. URA.RU посчитало, сколько может получить за одну лекцию искусствовед.

Ближайшее выступление Васильева состоится в Нью-Йорке в пространстве Evans Real Estate. На грядущую лекцию с громким названием «Мода в эпоху перемен» автора Александре — именно так, на французский манер, отведено 198 места. Цена на билеты — от $75 (чуть более 6 тысяч рублей по текущему курсу) до $100 (чуть более 8 тысяч рублей). В настоящий момент почти все билеты проданы.

Продолжение после рекламы

Если считать по среднему арифметическому, выходит, что за один подобный прием маэстро получит $17 325 (1,4 млн рублей). Впереди у Васильева по плану около 10 подобных мероприятий.