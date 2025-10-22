Последней категории участников СВО, не получавшей льгот, присвоили ветеранский статус

Военнослужащим из мест лишения свободы присвоят ветеранский статус Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который присваивает статус ветерана боевых действий участникам СВО, направленным на фронт из мест лишения свободы по соглашению с Минобороны России. Об этом пишет «Коммерсант».

«Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон, дающий право на статус ветерана боевых действий тем участникам СВО, которые отправились на фронт из мест лишения свободы по соглашению с Министерством обороны», — сказано в сообщении газеты. Отмечается, что это последняя категория участников СВО, не получающая ветеранских льгот.

В поддержку инициативы в феврале 2025 года выступил фонд «Защитники Отечества». Его председатель и заместитель Минобороны Анна Цивилева указывала, что проект закона долгое время находился на рассмотрении в правительстве.

