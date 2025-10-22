Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО
22 октября 2025 в 15:10
Российские войска продолжают успешное наступление в зоне СВО. Армейские группировки заняли и освободили село Павловка в Запорожской области. Также было освобождено село Ивановка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.
