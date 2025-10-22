ВС РФ разнесли спрятанный в лесах опорник ВСУ, а Украина применила новый тип дронов: карта СВО на 22 октября

ВС РФ продолжают продвижение Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате атаки на Махачкалу была зафиксирована смена тактики ВСУ, которые применили беспилотники нового типа. Дроны, имеющие иностранные обозначения, не свойственные ранее замеченным моделям, до этого применялись преимущественно для ударов по приграничным территориям.

Эксперты высказывают предположение, что речь может идти о модернизированной версии БПЛА «Чаклун», дальность полета которого достигает 900 километров. Карта СВО и ход боевых действий — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: Инфографика URA.RU

Запорожский фронт

В населенных пунктах Приморское и Степногорск продолжаются столкновения, при этом линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений. На ореховском направлении российские войска ведут наступательные действия в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Нестерянки.

Продолжение после рекламы

Донецкий фронт

Южно-донецкое направление

На южно-донецком направлении российские войска продолжают бои в районе Першетравневого (Злагоды), стремясь усилить давление на Успеновку с северной стороны. На линии между Вербовым и Калиновским отмечаются определенные продвижения российских подразделений. Согласно сообщениям telegram-каналов, ВС РФ заходят в Вишневое и продвигаются в северном направлении от Филии.

Красноармейское направление

На красноаремейском направлении российские военные осуществляют продвижение в Красноармейске (Покровске): зафиксированы успехи в его западной и центральной частях, а также в восточных районах, прилегающих к Новопавловке. На добропольском участке продолжаются боевые столкновения к югу от населенного пункта Шахово и на северо-западе этого села. По данным telegram-каналов, отмечено продвижение севернее Русина Яра и Полтавки.

Константиновское и краснолиманское направления

На константиновском направлении продолжаются интенсивные боевые действия вблизи Иванполья и в окрестностях Предтечино. В районе краснолиманского направления российские войска осуществили тактическое окружение ВСУ в населенном пункте Новоселовка. Поступает информация о начале штурма поселка Ставки.

Харьковский фронт

На купянском направлении украинская стороны осуществляет контратаки в районе населенного пункта Московка. Российские военные продолжают продвижение непосредственно в городе Купянск, где сейчас ведутся бои в центральных кварталах. Кроме того, подразделения ВС РФ развивают наступление в окрестностях Степовой Новоселовки и ведут боевые действия за контроль над окраинами поселка Песчаное.

На волчанском направлении подразделения российские силы достигли северной окраины населенного пункта Синельниково. Также отмечается продвижение войск РФ в районе населенного пункта Тихое.

Сумское направление

В результате безуспешных попыток контратак в районах Юнаковки и Кондратовки подразделения ВСУ были вынуждены вернуться на ранее занимаемые позиции. Столкновения между российскими и украинскими войсками на этом участке фронта продолжаются.

Удары ВС РФ

Экипаж армейской авиации, управлявший вертолетом Ми-28НМ, осуществил удар по позициям и личному составу ВСУ, обнаруженным в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток». Атака была произведена с использованием авиаракет по заранее установленным координатам украинских подразделений, передает «Пятый канал». После выполнения боевой задачи экипаж совершил противоракетный маневр, применил тепловые ловушки для предотвращения поражения, и благополучно вернулся на исходную площадку.