Жителей ЛНР пугают сбором личных данных с помощью российского спутникового ТВ
Замена спутников на российские нужна для того, чтобы жители ЛНР получали безопасный контент
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В соцсетях распространялись информация о том, что жителей ЛНР якобы принуждают устанавливать российское спутниковое оборудование. По легенде, его создали для сбора личных данных. Однако граждан переводят на российское оборудования с целью защиты от недостоверной информации, а также от деятельности запрещенных в РФ организаций. Это стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша медиа» проекта по опровержению фейков.
«Жителям рекомендуется заключать абонентские договоры только с российскими операторами спутникового телевидения, что позволит получать качественный и безопасный контент», — говорится на сайте администрации Краснодонского муниципального округа ЛНР. Отмечается, что это делается с целью защиты информационного пространства, предотвращения распространения деструктивных идей и обеспечения безопасности жителей республики. Жители региона должны будут демонтировать иностранные спутники до 1 ноября 2025-го.
Если это невозможно, убирать спутники будет администрация. Известно, что с такой же целью ограничения введут в ДНР и Запорожской области. При этом спутники будут менять бесплатно — отказаться можно выбрав альтернативу, но уже платно.
Ранее в интернете распространяется информация о якобы введении цифрового учета детей с целью запугивания родителей. Однако и это оказалось фейком. Поправки в закон «О связи» могут внести для того, чтобы обезопасить детей от мошенников и контента 18+.
Материал из сюжета:Опровержение фейковой информации
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.