Жителей ЛНР пугают сбором личных данных с помощью российского спутникового ТВ

Замена спутников на российские нужна для того, чтобы жители ЛНР получали безопасный контент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В соцсетях распространялись информация о том, что жителей ЛНР якобы принуждают устанавливать российское спутниковое оборудование. По легенде, его создали для сбора личных данных. Однако граждан переводят на российское оборудования с целью защиты от недостоверной информации, а также от деятельности запрещенных в РФ организаций. Это стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша медиа» проекта по опровержению фейков.

«Жителям рекомендуется заключать абонентские договоры только с российскими операторами спутникового телевидения, что позволит получать качественный и безопасный контент», — говорится на сайте администрации Краснодонского муниципального округа ЛНР. Отмечается, что это делается с целью защиты информационного пространства, предотвращения распространения деструктивных идей и обеспечения безопасности жителей республики. Жители региона должны будут демонтировать иностранные спутники до 1 ноября 2025-го.

Если это невозможно, убирать спутники будет администрация. Известно, что с такой же целью ограничения введут в ДНР и Запорожской области. При этом спутники будут менять бесплатно — отказаться можно выбрав альтернативу, но уже платно.

