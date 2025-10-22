Генштаб РФ предупредил о росте угрозы ударов по жилым массивам в России

Угроза стала расти из-за применения Украины дальнобойных БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России возросла угроза атаки ВСУ по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам в РФ. Это связано с применением Киева дальнобойных БПЛА. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — сказал он на брифинге.