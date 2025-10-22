Генштаб РФ предупредил о росте угрозы ударов по жилым массивам в России
Угроза стала расти из-за применения Украины дальнобойных БПЛА
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России возросла угроза атаки ВСУ по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам в РФ. Это связано с применением Киева дальнобойных БПЛА. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — сказал он на брифинге.
В результате атаки на Махачкалу была зафиксирована смена тактики ВСУ, которые применили беспилотники нового типа. Дроны, имеющие иностранные обозначения, не свойственные ранее замеченным моделям, до этого применялись преимущественно для ударов по приграничным территориям. Эксперты высказывают предположение, что речь может идти о модернизированной версии БПЛА «Чаклун», дальность полета которого достигает 900 километров. Карта СВО и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.