Фэнтези-мюзикл «Алиса в Стране чудес» — все о новой экранизации классики с Анной Пересильд
Переосмысление «Алисы в Стране чудес» выходит в российских кинотеатрах 23 октября
Фото: Алиса в стране чудес (2025)/ Россия/Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатр KION, «Газпром-Медиа Холдинг»/Режиссер Юрий Хмельницкий
Осенью 2025 года в российский прокат выходит переосмысление сказки «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли. Оказавшись в сказочном мире, Алиса встречает друзей и знакомых, которые не узнают девочку, и пытается сбежать домой. Все, что известно о фильме — в материале URA.RU.
Что за фильм «Алиса в Стране чудес»
«Алиса в Стране чудес» — еще одна попытка по-новому взглянуть на знакомую детскую историю. По сюжету, пятнадцатилетняя девочка попадает в сказочную Страну чудес, где встречает своих родных и близких, которые не узнают ее. Пытаясь вернуться домой, Алиса понимает, что Стране чудес грозит катастрофа — и только она может спасти ее.
Анна Пересильд окажется в Стране чудес 23 октября
Фото: Алиса в стране чудес (2025)/ Россия/Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатр KION, «Газпром-Медиа Холдинг»/Режиссер Юрий Хмельницкий
В основе «Алисы в Стране чудес» лежит не только знаменитая сказка Льюиса Кэрролла, но и советский аудиоспектакль 1976 года, музыку и стихи для которого написал Владимир Высоцкий. В свое время пластинка стала настоящим хитом — ее тираж печатали ежегодно до начала 90-х годов.
Создатели фильма решили сделать особый акцент на музыке, превратив путешествие Алисы в мюзикл. Зрители услышат культовые песни в новой обработке. «Актуализировать его поэзию в современной музыке в экранизации, написанной им когда-то пластинки „Алиса в Стране чудес“, — и гордость, и ответственность для всех нас», — рассказывал журналу «Собака.ru» генпродюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов.
Кто снялся в «Алисе в Стране чудес»
Главную роль в фильме сыграла 16-летняя звезда Анна Пересильд. Девушка стала настоящей знаменитостью после роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Для Пересильд проект стал не первым, в котором нужно уделить особое внимание пению: в 2024 году актриса озвучила песни для другого фэнтезийного мюзикла — «Летучий корабль».
Роль Шляпника исполнит Милош Бикович
Фото: Алиса в стране чудес (2025)/ Россия/Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатр KION, «Газпром-Медиа Холдинг»/Режиссер Юрий Хмельницкий
«Для зрителей мы расскажем сказочную, волшебную, удивительную, необычную историю. Я надеюсь, что вы услышите и поймете посыл наших героев», — обратилась к зрителям Анна Пересильд. «Каждый подросток в какой-то момент переживает непростой период в своей жизни, как и моя героиня. Я верю, что не только подростки смогут почерпнуть для себя много интересных мыслей, полезных для их личного опыта, но и их родители».
В «Алисе в Стране чудес» снялись многие известные артисты. Загадочного Шляпника сыграет Милош Бикович — звезда «Холопа», «Отеля Элеон», «Балканского рубежа» и других известных проектов. Образ Герцогини воплотит Паулина Андреева, известная по ролям в сериалах «Метод», «Лучше, чем люди» и «Оттепель». А маму Алисы и Черную королеву сыграет Ирина Горбачева, которую зрители могут помнить по фильму «Аритмия» и сериалу «Чики». Также в фильме зрители увидят Сергея Бурунова, Кристину Бабушкину, Андрея Федорцова и Полину Гухман.
Как проходили съемки фильма «Алиса в Стране чудес»
Съемки «Алисы в Стране чудес» стартовали 3 сентября 2024 года и проходили в Москве, Сочи, Абхазии и ОАЭ. Режиссером мюзикла стал Юрий Хмельницкий — автор фильма «Лед 3». Хмельницкий признавался, что для него съемки стали настоящим испытанием — как по форме, так и по содержанию.
Художник-постановщик Анна Стрельникова создала впечатляющие декорации — от зазеркального дворца Черной Королевы до волшебного леса, символизирующего взросление героини. Ключевым визуальным образом «Алисы в Стране чудес» стали двери, ведущие в новые миры.
Главным антагонистом «Алисы в Стране чудес» окажется Ирина Горбачева
Фото: Алиса в стране чудес (2025)/ Россия/Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатр KION, «Газпром-Медиа Холдинг»/Режиссер Юрий Хмельницкий
За музыку в фильме отвечал Владислав Саратовкин, ранее работавший над франшизой «Беспринципные» и сериалами «Третье сентября» и «Красная поляна». По словам создателей, всю музыку пришлось создавать заново, а центральной композицией всего фильма стала песня «Баллада о любви».
На премьере фильма в Москве артист Андрей Федорцов, сыгравший кролика в мюзикле, признался — съемки оказались не из легких. Артисты исполняли сложные трюки, сталкивались с травмами и даже двое суток снимались во время бури.
«Работа была не сказочная, сразу говорю. Все жестко, все серьезно», — рассказал артист в интервью «Пятому каналу».
Когда выйдет фильм «Алиса в Стране чудес»
Фильм выйдет в прокат в России 23 октября
Фото: Алиса в стране чудес (2025)/ Россия/Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатр KION, «Газпром-Медиа Холдинг»/Режиссер Юрий Хмельницкий
Российская премьера фильма состоится 23 октября 2025 года. Сначала картина выйдет в кинотеатрах по всей стране, а затем — эксклюзивно на онлайн-платформе Kion.
За прокат фильма отвечает студия «Централ Партнершип», которая ранее выпустила такие хиты, как «Чебурашка», «Бременские музыканты» и «Пальма 2». О том, удастся ли «Алисе в Стране чудес» стать новым хитом проката — узнаем уже на этой неделе.
