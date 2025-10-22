Минобороны предложило направлять резервистов на сборы для защиты энергообъектов

В Минобороны направят резервистов на сборы для защиты инфраструктуры Фото: Роман Наумов © URA.RU

Резервистов в России планируют направлять на специальные сборы для защиты ключевых объектов инфраструктуры внутри регионов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников... возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — приводят слова Цимлянского РИА Новости. По его словам, новые меры необходимы для защиты энергетических, транспортных, нефтеперерабатывающих предприятий и других стратегических объектов.

Помимо этого Цимлянский добавил, что на время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места, а работодатели продолжают выплачивать средний заработок. В свою очередь ведомство компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов.

