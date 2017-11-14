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14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
22:22  14 ноября 2017 0

Концерт Киркорова в Челябинске отложили из-за «чудовищного смога». Артист извинился перед поклонниками. СКРИН

Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
У челябинцев появился новый адресат для жалобФото: wikimedia.org
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Смог накрыл Челябинск
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Филипп Киркоров не смог вовремя вылететь на концерт в Челябинск из-за сложной экологической и метеорологической ситуации в столице Южного Урала 14 ноября. Об этом артист сообщил поклонникам в Instagram.

«Дорогие челябинцы! К сожалению, сложившаяся экологическая и метеорологическая ситуация в Челябинске, никак не даёт нам возможности, со вчерашней ночи, целый день вылететь из Москвы к вам, — гласит текст. — Но, тем не менее, в московском аэропорту Шереметьево мы только что услышали долгожданное „Объявляется посадка на Челябинск, и простите за многочасовую задержку, по метеоусловиям г. Челябинск“».

Однако, замечает певец, стрелки часов уже приближаются к тому времени, на которое назначено шоу — и его придется перенести на один час: «Мы обязательно прорвёмся сквозь это чудовищное челябинское экологическое облако смога, и начнем концерт не в 19.00, а в 20.00». В театре оперы и балета, где должен пройти концерт, на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.

После этого следует цитата из сообщений СМИ о жалобах горожан на удушающую атмосферу, которая заставила многих из них остаться дома или использовать респираторы. «Челябинцы, интересно узнать ваше мнение по поводу сложившейся ситуации в городе!» — на эту просьбу поклонники буквально завалили артиста комментариями вроде «Путин к нам 9 ноября приезжал, воздух был кристальной чистоты, хотя ветра тоже не было. Все могут, когда хотят» или «Невозможно жить уже тут. Возмутительно и обидно. Не знала, что даже самолеты не допускали».

Алексей Шумов
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