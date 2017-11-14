Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ближайшее время может посетить Югру с официальным визитом. Об этом 14 ноября «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО.
По словам собеседника, в компании с третьим президентом России в регион приедет делегация из представителей нефтегазовых компаний. Планируется, что визитеры примут участие в открытии ряда крупных промышленных объектов на территории округа.
По одной из версий, бывший президент страны посетит Сургут и Нефтеюганск.
Получить официальный комментарий регионального правительства, на момент публикации материала, не удалось. В департаменте общественных и внешних связей Югры информацию о визите Медведева не комментируют.В департаменте пресс-службы и информации правительства РФ на звонок журналиста не ответили.