Пентагон ответил на обвинения Минобороны России в поддержке ИГИЛ

03:06 15 ноября 2017 0

Пентагон опроверг связи с террористами в Сирии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Представитель возглавляемой Соединенными Штатами коалиции полковник Райан Диллон ответил на заявление Минобороны России о том, что американские военные оказывают помощь боевикам запрещенной в РФ ИГИЛ. По его словам, российское ведомство распространяет ложную информацию о США.

«Бездоказательные, неточные и полностью ложные», — приводит RT комментарий Диллона.

Ранее, напомним, в Минобороны заявили, что отказ командования США наносить удары по отступающим в районе Абу-Камаля колоннам террористов является «объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров и потому хорошо известным американской стороне».