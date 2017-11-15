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15 ноября 2017
14 ноября 2017
08:39  15 ноября 2017 0

Путин одобрил модернизацию энергетики на 1,5 трлн. Деньги придут и на Урал

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
К 2030 году в России будет модернизировано 16% мощностейФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России вместо постройки новых электростанций начнут модернизировать старые. Десятилетнюю программу стоимостью 1,5 триллиона рублей одобрил президент России Владимир Путин после встречи с министром энергетики Александром Новаком.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова самого главы министерства. Благодаря новой программе к 2030 году в России будет обновлено порядка 16% мощностей — 40 ГВт.

В план по масштабной модернизации включены станции европейской части страны, Урала и Сибири. Не исключено, что будет модернизироваться и Дальний Восток.

Семен Гринберг
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