08:39 15 ноября 2017 0

К 2030 году в России будет модернизировано 16% мощностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России вместо постройки новых электростанций начнут модернизировать старые. Десятилетнюю программу стоимостью 1,5 триллиона рублей одобрил президент России Владимир Путин после встречи с министром энергетики Александром Новаком.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова самого главы министерства. Благодаря новой программе к 2030 году в России будет обновлено порядка 16% мощностей — 40 ГВт.

В план по масштабной модернизации включены станции европейской части страны, Урала и Сибири. Не исключено, что будет модернизироваться и Дальний Восток.