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Главные новости Курганской области
10:15  15 ноября 2017 1

В Кургане из-за африканской чумы свиней закрыли Центральный рынок

Центральный городской рынок. Курган, центральный рынок
Обрабатывать помещения рынка будут два дняФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ходе лабораторного мониторинга возникло подозрение, что на курганский Центральный рынок поступило инфицированная африканской чумой свиней (АЧС) мясо. Специалисты проводят исследования, чтобы проверить эту информацию. Рынок будет закрыт на двое суток, сообщает пресс-служба мэрии.

Окончательное заключение о подтверждении результатов исследований будет готово в среду, 15 ноября. Торговые залы АО «Курганский центральный рынок» закрыты на проведение санитарной обработки с раннего утра среды до вечера четверга, 17 ноября.

Администрация города просит посетителей Центрального рынка и предпринимателей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. В мэрии напоминают, что вирус АЧС опасности для человека не представляет, все проводимые мероприятия направлены на предотвращение дальнейшего распространения вируса среди свиней.

В Кургане и Кетовском районе ранее были выявлены зараженные свиньи, завезенные из Тюменской области. На скотобойне и в морозильной камере специалисты проводят обработку, чтобы не допустить распространения инфекции. В регионе действуют усиленные меры безопасности.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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