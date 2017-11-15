В Кургане из-за африканской чумы свиней закрыли Центральный рынок

10:15 15 ноября 2017 1

Обрабатывать помещения рынка будут два дня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ходе лабораторного мониторинга возникло подозрение, что на курганский Центральный рынок поступило инфицированная африканской чумой свиней (АЧС) мясо. Специалисты проводят исследования, чтобы проверить эту информацию. Рынок будет закрыт на двое суток, сообщает пресс-служба мэрии.

Окончательное заключение о подтверждении результатов исследований будет готово в среду, 15 ноября. Торговые залы АО «Курганский центральный рынок» закрыты на проведение санитарной обработки с раннего утра среды до вечера четверга, 17 ноября.

Администрация города просит посетителей Центрального рынка и предпринимателей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. В мэрии напоминают, что вирус АЧС опасности для человека не представляет, все проводимые мероприятия направлены на предотвращение дальнейшего распространения вируса среди свиней.

В Кургане и Кетовском районе ранее были выявлены зараженные свиньи, завезенные из Тюменской области. На скотобойне и в морозильной камере специалисты проводят обработку, чтобы не допустить распространения инфекции. В регионе действуют усиленные меры безопасности.