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12 ноября 2017
10:49  15 ноября 2017 0

Каждая третья жительница Тюмени подвергается домогательствам на работе. Среди мужчин страдает каждый десятый

Лекция Виталия Недельского
Тюменки рассказали о домогательствах на работеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждая третья жительница Тюмени испытывала домогательства на работе со стороны коллег противоположного пола, а среди мужчин жертвой сексизма стал каждый десятый. К такому выводу пришли эксперты портала «Зарплата.ру», которые в ноябре провели в Тюмени опрос о дискриминации по половому признаку.

Как следует из ответов респондентов, с дискриминацией по половому признаку на работе сталкивались 30% из них, при этом о притеснениях сообщила половина опрошенных женщин. 47% тюменок рассказали о двусмысленных высказываниях со стороны коллег, 36% сообщили о приставаниях, снижении зарплаты и премий, каждая десятая пожаловалась на задержку карьерного роста. Чаще остальных на дискриминацию жалуются горожанки, работающие в сфере услуг, логистики и бухгалтерии.

Среди опрошенных мужчин-тюменцев о дискриминации рассказал каждый десятый. 33% пожаловались на несправедливое снижение зарплаты и премии, 30% заметили предвзятое отношении со стороны коллег. Большая часть горожан, рассказавших о притеснениях, работает в строительстве, сфере услуг и информационных технологий.

При этом 8% тюменок признались, что сами проявляли сексизм: почти половина из них рассказала, что сами приставали к коллегам, треть позволяла себе двусмысленные высказывания, кто-то просто просил мужчин помочь передвинуть мебель. Среди сильной половины горожан такое поведение позволял себе каждый третий.

В опросе приняло участие 845 жителей Тюмени.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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