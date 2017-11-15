Каждая третья жительница Тюмени испытывала домогательства на работе со стороны коллег противоположного пола, а среди мужчин жертвой сексизма стал каждый десятый. К такому выводу пришли эксперты портала «Зарплата.ру», которые в ноябре провели в Тюмени опрос о дискриминации по половому признаку.
Как следует из ответов респондентов, с дискриминацией по половому признаку на работе сталкивались 30% из них, при этом о притеснениях сообщила половина опрошенных женщин. 47% тюменок рассказали о двусмысленных высказываниях со стороны коллег, 36% сообщили о приставаниях, снижении зарплаты и премий, каждая десятая пожаловалась на задержку карьерного роста. Чаще остальных на дискриминацию жалуются горожанки, работающие в сфере услуг, логистики и бухгалтерии.
Среди опрошенных мужчин-тюменцев о дискриминации рассказал каждый десятый. 33% пожаловались на несправедливое снижение зарплаты и премии, 30% заметили предвзятое отношении со стороны коллег. Большая часть горожан, рассказавших о притеснениях, работает в строительстве, сфере услуг и информационных технологий.
При этом 8% тюменок признались, что сами проявляли сексизм: почти половина из них рассказала, что сами приставали к коллегам, треть позволяла себе двусмысленные высказывания, кто-то просто просил мужчин помочь передвинуть мебель. Среди сильной половины горожан такое поведение позволял себе каждый третий.
В опросе приняло участие 845 жителей Тюмени.