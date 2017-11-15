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15 ноября 2017
14 ноября 2017
15:13  15 ноября 2017 0

На Урале будут готовить козоводов с высшим образованием

Ресторан Donna Olivia. Екатеринбург, коза, домашнее животное, козел
В Свердловской области нехватка специалистов по уходу за козами зарубежных породФото: Дарья Попова © URA.RU

На Урале будут готовить современных специалистов по козоводству. Для этого в Уральском аграрном университете добавят в учебные программы направления «Ветеринария» и «Зоотехния», сообщает пресс-служба вуза.

«Сегодня козоводство — очень перспективное и динамично развивающееся направление сельского хозяйства. В Свердловской области располагается два племенных репродуктора — в Верхней Пышме и Сысертском районе», — отметила временно исполняющий обязанности ректора вуза ректора УрГАУ Ольга Лоретц на встрече, посвященной перспективам развития промышленного козоводства на Урале.

Она отметила, что сегодня существует острая потребность в грамотных специалистах, которые смогут предупреждать и лечить заболевания коз, подбирать корма и помогать в их разведении. А так как наши животные имеют зарубежное происхождение (в области разводят альпийскую и нубийскую породы), они требуют особого ветеринарного наблюдения и правильного кормления.

Разработкой научно-практических рекомендаций по адаптации импортных коз как раз занимаются ученые УрГАУ, которые выиграли грант Минсельхоза России. Грамотные специалисты нужны также и для реализации в полном объеме генетического потенциала коз по молочной продуктивности, улучшения воспроизводительных качеств и увеличения выхода козлят.

Ксения Томашова
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