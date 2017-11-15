На Урале будут готовить козоводов с высшим образованием

На Урале будут готовить современных специалистов по козоводству. Для этого в Уральском аграрном университете добавят в учебные программы направления «Ветеринария» и «Зоотехния», сообщает пресс-служба вуза.
«Сегодня козоводство — очень перспективное и динамично развивающееся направление сельского хозяйства. В Свердловской области располагается два племенных репродуктора — в Верхней Пышме и Сысертском районе», — отметила временно исполняющий обязанности ректора вуза ректора УрГАУ Ольга Лоретц на встрече, посвященной перспективам развития промышленного козоводства на Урале.
Она отметила, что сегодня существует острая потребность в грамотных специалистах, которые смогут предупреждать и лечить заболевания коз, подбирать корма и помогать в их разведении. А так как наши животные имеют зарубежное происхождение (в области разводят альпийскую и нубийскую породы), они требуют особого ветеринарного наблюдения и правильного кормления.
Разработкой научно-практических рекомендаций по адаптации импортных коз как раз занимаются ученые УрГАУ, которые выиграли грант Минсельхоза России. Грамотные специалисты нужны также и для реализации в полном объеме генетического потенциала коз по молочной продуктивности, улучшения воспроизводительных качеств и увеличения выхода козлят.