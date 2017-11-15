Нижняя палата парламента приняла закон в третьем чтении
Госдума в третьем, окончательном чтении, приняла закон, позволяющий относить зарубежные СМИ к иностранным агентам. Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен одобрить Совет Федерации, после чего документ направят на подпись президенту.
После того, как СМИ получает статус иностранного агента, на него будет распространяться ряд ограничений и обязанностей, предусмотренных для НКО. Также такому СМИ будет грозить ответственность за нарушение законодательства об иноагентах, пишет «Национальная служба новостей».
Данная мера стала ответом США на требование к американскому филиалу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.