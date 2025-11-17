Логотип РИА URA.RU
Суд дал рэперу Джигану и Самойловой два месяца на примирение

17 ноября 2025 в 13:14
Джиган и Самойлова были в браке с 2012 года

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Суд начал рассмотрение дела о разводе рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой. На заседании было объявлено, что сторонам дается два месяца на примирение.

«Сторонам дали два месяца на примирение», — передает корреспондент «Осторожно, новости». На судебное заседание приехала Оксана Самойлова. Представитель Джигана в суде заявил, что артист хочет помириться с супругой.

Оксана Самойлова подала иск о разводе в октябре. До обращения в суд она высказывалась о ситуации, отмечая, что ее супругу «нужно повзрослеть». У пары четверо детей. В настоящее время дети попеременно живут как с отцом, так и с матерью. Джиган и Самойлова были в браке с 2012 года.

