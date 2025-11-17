Суд дал рэперу Джигану и Самойловой два месяца на примирение

Суд начал рассмотрение дела о разводе рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой. На заседании было объявлено, что сторонам дается два месяца на примирение.

Оксана Самойлова подала иск о разводе в октябре. До обращения в суд она высказывалась о ситуации, отмечая, что ее супругу «нужно повзрослеть». У пары четверо детей. В настоящее время дети попеременно живут как с отцом, так и с матерью. Джиган и Самойлова были в браке с 2012 года.