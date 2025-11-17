Бывшему заму Краснова доверили бюджет Верховного суда
Лопатин занимает должность замгенпрокурора РФ с 2011 года
Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации
Заместитель генерального прокурора Геннадий Лопатин возглавит Судебный департамент при Верховном суде (ВС) РФ. На это указал источник, близкий к ситуации.
«Подтверждаю», — рассказал источник. Его слова приводит ТАСС.
Сейчас Лопатину 63 года. На своем посту он находится с 2011 года.
Ранее, 14 ноября, появилась информация об увольнении генерального директора Судебного департамента при ВС РФ Владислава Иванова. Он занимал эту должность с мая 2024 года, а ранее руководил Федеральным арбитражным судом Западно-Сибирского округа. Решение об увольнении принял председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
Назначение и освобождение от должности главы Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации осуществляется председателем ВС РФ при условии одобрения Советом судей РФ. В компетенцию Судебного департамента входит широкий спектр задач, связанных с обеспечением функционирования судебной системы страны: финансирование, материальное и социальное обеспечение судейского корпуса, организация строительства судебных зданий, а также утверждение технических характеристик судейской мантии и другие вопросы. Объем годового бюджета данного ведомства превышает 330 миллиардов рублей.
