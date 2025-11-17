Бывшему заму Краснова доверили бюджет Верховного суда

Лопатин занимает должность замгенпрокурора РФ с 2011 года Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Заместитель генерального прокурора Геннадий Лопатин возглавит Судебный департамент при Верховном суде (ВС) РФ. На это указал источник, близкий к ситуации.

«Подтверждаю», — рассказал источник. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас Лопатину 63 года. На своем посту он находится с 2011 года.

Ранее, 14 ноября, появилась информация об увольнении генерального директора Судебного департамента при ВС РФ Владислава Иванова. Он занимал эту должность с мая 2024 года, а ранее руководил Федеральным арбитражным судом Западно-Сибирского округа. Решение об увольнении принял председатель Верховного суда России Игорь Краснов.