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15 ноября 2017
16:18  15 ноября 2017 0

В Санкт-Петербурге учительница устроила помолвку с учеником. ФОТО

Начало учебного года в гимназии №212
В школе можно не только получить знания, но и устроить личную жизньФото: Анна Майорова © URA.RU

Школьная преподавательница английского языка из Санкт-Петербурга устроила помолвку с учеником девятого класса. Такой вывод можно сделать по статусу, который учитель и ученик обновили на своих страничках в социальных сетях.

Влюбленные не скрывают своих отношений, о них знают вся школа и семья учащегося. Когда ситуация получила огласку, 24-летнюю учительницу попросили уволиться из школы, пишет «Лента.ру». После потери работы женщина пытается зарабатывать на репетиторстве. В ее резюме указаны четырехлетний стаж преподавания и информация о высшем образовании.

Отметим, что за рубежом подобные отношения вызывают резкую реакцию правоохранителей. Так, в американском штате Висконсин завершился судебный процесс по делу в отношении 24-летней преподавательницы, которая обвиняется в совращении двух 16-летних подростков. Один из них был против продолжения отношений, однако учительница продолжала ему звонить, предлагая встречи. Приговор по громкому делу прозвучит в декабре 2017 года, отмечает «Национальная служба новостей».

Пара активно публикует снимки в соцсетях
Фото: LIfe.ru

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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