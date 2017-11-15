18:11 15 ноября 2017 0

«Отстающими» спикер облдумы назвал шесть районов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье назвали районы-аутсайдеры, срывающие реализацию партийных проектов «Единой России». «Черный список» огласил председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов в финале совместного заседания депутатских комиссий 15 ноября, передает корреспондент «URA.RU».

В настоящее время на территории региона реализуется пять проектов, три из которых — «Театры малых городов», «Парки малых городов» и «Местный дом культуры», — удалось удачно завершить. Последний, по словам Фролова, Зауралье окончило в пятерке первых и по срокам, и по качеству реализации.

С оставшимися возникли проблемы. Программу «Детский спорт» не завершили в рекомендуемый срок пять районов — Альменевский, Звериноголовский, Макушинский, Мишкинский и Частоозерский. «Закончить работу предписывалось к 1 сентября, потому что спортивные залы — это не только физкультура, но и культурная деятельность, общественные мероприятия. Частоозерский район вызывает особенную тревогу, так как там обустраивают уличные площадки, а не внутренние, на которых в это время года можно вести работы», — отметил спикер.

Проект «Комфортная среда» срывают Мишкинский, Петуховский, Частоозерский, а также Шумихинский район, где борьба администрации с подрядчиками, по словам председателя Думы, едва не дошла до «физического конфликта».

Дмитрий Фролов еще раз напомнил участникам заседания, что провал хотя бы одной из программ повлечет за собой исключение Курганской области из всех проектов, а субсидии, выделенные на весь регион, придется вернуть федеральный бюджет. Районным чиновникам спикер посоветовал провести работу над ошибками.