На следующей неделе Екатеринбург посетит президент Чехии Милош Земан. Как сообщили «URA.RU» источники в областном министерстве внешнеэкономических связей, вместе с бизнес-делегацией, куда войдут более ста человек, он прилетит в уральскую столицу вечером 23 ноября.
Утром следующего дня в Екатеринбурге состоится Российско-Чешский деловой форум. На его площадке Милош Земан встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, гейтманом Южночешского края Иваном Стряской и генеральным консулом Чешской Республики в Екатеринбурге Йозефом Маршичеком.
По словам источников агентства, темой для обсуждения станет партнерство в области машино- и станкостроения, энергетики, авиастроения, производства изоляционных материалов и котельного оборудования. «Чехи заинтересованы в открытии на территории области собственных производств. Уже есть положительный опыт — станкостроительная компания «ГРС-Урал», — пояснил собеседник.
После этого Милош Земан отправится в УрФУ, где ректор университета Виктор Кокшаров вручит ему титул почетного доктора. В программе визита президента Чехии также значится посещение Михайловского кладбища, где он намерен возложить цветы к памятнику чехословацким легионерам.
Официальный визит лидер Чехии завершит посещением Уральского завода гражданской авиации, где комплектуются чешские легкомоторные самолеты L-140.