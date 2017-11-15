22:23 15 ноября 2017 0

Верховный суд доверил дело Пушкарева московским специалистам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, будет рассматривать Тверской суд Москвы. Соответствующее решение принял Верховный суд РФ.

«Сегодня Верховный суд определил местом рассмотрения нашего уголовного дела Тверской суд Москвы. За две недели прошло три заседания, у судьи было время ознакомиться с тем абсурдом, который написан в материалах дела. И всё тщетно. Не совсем понятно, как высший судебный орган России может соглашаться с тем, что суды Приморского края необъективны. О каком тогда в принципе объективном рассмотрении дела может идти речь? Мои адвокаты в любом случае будут оспаривать данное решение, ввиду того, что все последующие решения судов автоматически будут незаконны, ведь вопрос изменения территориальной подсудности — вопрос нарушения конституционных прав гражданина», — прокомментировал решение сам Пушкарев на своей страничке в Facebook.

Далее бывший чиновник рассуждает о том, что «прямо на глазах главы государства нарушают Конституцию РФ», чтобы не признать ошибок следствия. «Неужели построение новой России изначально было направлено на подобный результат?» — задаетcz вопросом Пушкарев.

Ранее в ходе процесса прокуратура отмечала, что во Владивостоке на рассмотрение дела могут повлиять некие связи Пушкарева. Сторона обвинения в своем ходатайстве на это указала, что в Уголовном кодексе нет подобных оснований изменения территориальной подсудности.

Адвокат Пушкарева Александр Высоцкий обратил внимание, что из-за разницы во времени между Москвой и Владивостоком будет проблематично допросить нескольких свидетелей: «В ходе предварительного следствия было рассекречено 56 свидетелей со стороны защиты, из которых только 7 проживают за пределами Приморья. Аналогичная ситуация и со свидетелями со стороны обвинения — из 67 человек, лишь один проживает в Москве».

Пушкарева арестовали в июне 2016 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. В начале ноября он написал заявление об увольнении с поста мэра Владивостока.

Следствие полагает, что экс-чиновник с 2009 по 2014 год организовал покупку стройматериалов по завышенным ценам у компании «Востокцемент», которая принадлежит его родственникам. По мнению силовиков, в результате действий политика, городской бюджет понес ущерб на 143,6 млн рублей, а предприятие МУП «Дороги Владивостока» потеряло платежеспособность из-за долгов перед «Востокцементом» почти в 900 млн рублей.

Защита экс-мэра уверяет, что ущерба от его действий не было, так как компания «Востокцемент» в 2016 году простила все долги муниципальному предприятию. Более того, ни администрация Владивостока, ни МУП «Дороги Владивостока» так и не признали наличие ущерба ввиду того, что фактически не было ни одного перечисления финансовых средств в сторону «Востокцемента».