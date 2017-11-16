Бывшая подруга Тимати, тюменская модель Алена Шишкова отметила свое 25-летие в Дубае. Среди приглашенных гостей модели оказался создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Многие считают, что между моделью и предпринимателем — роман.
Подписчики тюменской красотки в Instagram убеждены, что Павел Дуров и Алена Шишкова встречаются уже давно. «Алена и Павел Дуров шикарная пара», «Я очень рада, что ты встретила Его, желаю тебе счастья, ты очень милая и очень простая, ты заслуживаешь своё счастье», «Они вместе? Вот это поворот)», «Аленка всех озадачила… Дуров??? Они пара?», «Я же говорила, что Дуров с ней. Хорошо, что хоть уже не скрывают», — пишут поклонники модели.
Между тем в Instagram у Павла Дурова нет ни одного фото с тюменской моделью. Он выкладывает в соцсети фото, где изображен исключительно один.
Отметим, что Павел Дуров является завидными женихом. По оценке Forbes его состояние оценивается 600 млн долларов.