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16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
11:05  16 ноября 2017 0

«Они пара?». Тюменская экс-подруга Тимати отметила день рождения в компании Павла Дурова. ФОТО

Модель Алена Шишкова отпразновала день рождения в компании близких друзейФото: Instagram Алены Шишковой

Бывшая подруга Тимати, тюменская модель Алена Шишкова отметила свое 25-летие в Дубае. Среди приглашенных гостей модели оказался создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Многие считают, что между моделью и предпринимателем — роман.

Подписчики тюменской красотки в Instagram убеждены, что Павел Дуров и Алена Шишкова встречаются уже давно. «Алена и Павел Дуров шикарная пара», «Я очень рада, что ты встретила Его, желаю тебе счастья, ты очень милая и очень простая, ты заслуживаешь своё счастье», «Они вместе? Вот это поворот)», «Аленка всех озадачила… Дуров??? Они пара?», «Я же говорила, что Дуров с ней. Хорошо, что хоть уже не скрывают», — пишут поклонники модели.

Между тем в Instagram у Павла Дурова нет ни одного фото с тюменской моделью. Он выкладывает в соцсети фото, где изображен исключительно один.

Отметим, что Павел Дуров является завидными женихом. По оценке Forbes его состояние оценивается 600 млн долларов.

Нина Калинина
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