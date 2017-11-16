13:12 16 ноября 2017 0

Уральские авиаспасатели, проводившие уникальные операции, из-за начальства ушли на гражданку Фото: страница «ВКонтакте» Анатолия Долговых

Экс-сотрудник авиационно-спасательного центра УРЦ МЧС РФ Анатолий Долговых обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором просит обратить внимание на бардак и проблемы в МЧС. Сотрудник сокращенного в марте авиаотряда, в частности, пишет главе государства о неработающей технике, потере уникальных специалистов и коррупции в ведомстве.

В начале письма, опубликованного на странице Долговых во «ВКонтакте», он указывает, что Уральский спасательный авиаотряд был сокращен еще в марте, затем передан в подчинение Сибири. Бывший спасатель говорит о том, что повлиять на ситуацию может только президент. «Система МЧС превратилась в показуху, кормушку для коррупционеров и некомпетентных временщиков и на данный момент работает лишь за счет людей в разных званиях и чинах, которые еще не потеряли совесть и работают вопреки творящемуся безумию», — пишет Анатолий Долговых.

В письме спасатель рассказывает о том, что много техники уже устарело и не работает. Многое из того, что есть, уже нельзя эксплуатировать. У Путина спасатель просит тепловизор, без которого невозможен поиск людей летом в лесах. Самая дорогая модель стоит миллион рублей. У уральских спасателей он так и не появился. «Может, продать один лэнд-крузер из министерства (на Урале их точно два есть) и купить один на весь регион тепловизор (вертолет теперь ведь тоже один), раз живых денег нет?» — предлагает автор письма.

Он также отмечает, что спасателей по приказу МЧС переодели в синюю форму, хотя на спасательных работах по международным стандартам амуниция должна быть красного цвета, так как тогда их лучше видно и в темноте и с воздуха. Жалуется экс-спасатель и на связь. Он рассказывает, что во время поисковых операций они использовали радиостанции «Гранит», которыми «можно убить медведя». Связь между летчиками и поисковиками фактически отсутствовала, что сильно затрудняло работу. Для учебных прыжков с парашютом уральским спасателям приходилось «клянчить» парашюты в ДОСААФе, авиалесоохране и в службах, «про которые нельзя говорить вслух».

Долговых раскритиковал поведение начальства МЧС, которое позволяет себе на селекторных совещаниях «крыть матом подчиненных на весь регион». «Вы сами понимаете, как это влияет на авторитет командиров. К счастью, реально работающие на местах командиры имеют авторитет, заработанный на спасработах, но совесть же надо иметь?» — задает вопрос Путину спасатель.

Кроме того, он обвиняет начальство в коррупции. В пример приводит закупку китайских беспилотников, которые не работают при температурах ниже нуля и не летают дальше 700 метров. «Эти беспилотники нужны МЧС как зайцу стоп-сигнал», — пишет Долговых, отмечая, что за каждый из тысячи беспилотников было заплачено не менее 92 тысяч рублей. «В ваших силах получить на руки документ с их реальной стоимостью. Если их стоимость выше, чем указана мной — вычитаем из стоимости 92000, умножаем на количество закупленных единиц и получаем отличный особо крупный размер», — считает бывший спасатель.

«Лично я получил в уральском авиаспасательном центре две новых специальности, плюс в процессе подготовки летного состава мы тренировались совместно с летчиками, именно это позволило выполнять уникальные спасработы — мы поднимали тяжело пострадавших прямо под капельницей в сложных метеоусловиях, не многие смогут повторить это, — отмечает Долговых. — Сейчас летчики ищут работу в гражданской авиации, на их место будут приняты новые летчики в Сибири, а уникальные штучные кадры уйдут в народное хозяйство. И заново людей учить, слетывать экипажи и спасателей. Государственные деньги тратятся впустую».

Как ранее писало «URA.RU», в декабре прошлого года авиаспасателей МЧС на Урале предупредили о сокращении. В уведомлении была ссылка на приказ МЧС России от 15 декабря, согласно которому Авиационно-спасательный центр Уральского регцентра МЧС будет реорганизован и присоединен к сибирскому (г. Красноярск). Позже министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков получил письмо от уральского спасателя Александра Новоселова о расформировании уникального спасательного центра. Глава МЧС написал ответ, что всю службу со специалистами и техникой просто присоединят к Сибирскому региональному центру МЧС. Однако на деле на Урале произошли существенные сокращения. Как написал Долговых, сейчас «Урал остался не прикрыт».