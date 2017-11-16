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Главные новости Челябинской области
16:46  16 ноября 2017 0

На Южном Урале водитель маршрутки сломал ногу ребенку, протащив его по дороге

Поездка Дубровского на Кыштымский радиозавод. Челябинск., стела, кыштым
В Кыштыме водитель травмировал школьницуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кыштыме водитель маршрутки защемил дверью такси рюкзак школьницы, выходившей из салона. Ученицу младших классов тащило по асфальту до тех пор, пока водитель не услышал крики пассажиров, пешеходов и ребенка. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области инцидент произошел 15 ноября, в среду днем.

«Водитель установлен, ГИБДД Кыштыма ищет очевидцев случившегося», — заявил «URA.RU» заместитель начальника пресс-центра полицейского главка региона Григорий Макеев.

Девятилетняя школьница, возвращаясь домой на маршрутке, стала выходить у ДК Металлургов. Дверь автоматически захлопнулась, рюкзак остался в салоне. Водитель тронулся, а девочку за лямки рюкзака потащило по асфальту. Все это произошло на глазах у многочисленных очевидцев, поднявших крик, пишет «Кыштымский рабочий».

«Он остановился и предложил ей свою помощь, но школьница отказалась, — рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. — Как только мужчина уехал, юная пассажирка поняла, что не может наступать на ногу. До дома её проводили две женщины. Мать отвезла девочку в больницу, где у ребенка обнаружили перелом стопы. В полицию о случившемся сообщили врачи».

59-летний водитель — житель Кыштыма. За 34 года водительского стажа он трижды допускал незначительные нарушения ПДД. Установлено, что в момент ЧП водитель был трезв. Полиции он сообщил, что не заметил, как защемил рюкзак школьницы. Ему грозит наказание за оставление места ДТП и за причинение тяжести здоровью ребенка.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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