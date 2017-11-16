17:18 16 ноября 2017 0

Помощник Павла Сидорова Максим Силаев освобожден из тюрьмы под залог Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ранее арестованный по подозрению в коррупции помощник директора департамента экономического развития Югры Павла Сидорова Максим Силаев, выпущен под залог в 700 тысяч рублей и продолжает работу в департаменте. Об этом 16 ноября «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника, аналогичная ситуация и с другой ранее арестованной сотрудницей департамента — Ингой Пидановой, которая также вышла на свободу.

В Следственном управлении СКР по ХМАО подтвердили информацию о том, что в данный момент меры пресечения в адрес Силаева и Пидановой были изменены судом на более мягкие.

Обвиняемые вернулись на работу в «Белый дом» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«По ходатайству следствия в отношении обвиняемого Силаева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, мера пресечения судом изменена на более мягкую — залог. В отношении обвиняемой Пидановой, ранее по ходатайству следствия, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судом указанная мера изменена сначала на домашний арест, затем — на подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по ХМАО-Югре по взаимодействую со СМИ Алина Никифорова.

Также Никифорова сообщила, что в связи с изменением меры пресечения в отношении обвиняемых следствием уже подготовлено ходатайство в суд об отстранении обвиняемых от занимаемых должностей. Решение о результатах его рассмотрения примет суд. Получить комментарий директора департамента на момент публикации материала не удалось. В приемной Павла Сидорова ответили, что он находится на обеде, а мобильный телефон чиновника недоступен для звонков журналистов.

В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили, что отстранять от должности граждан можно только по решению суда.

«До вступления в силу решений суда любой обвиняемый в противоправных действиях является невиновным, пока его виновность не будет доказана в порядке, предусмотренном федеральным законом, и установлена вступившим в силу приговором суда. Это определено Конституцией нашего государства. Презумпция невиновности касается в том числе и трудовых прав граждан. При предварительном расследовании временно отстранить от должности работника может только суд», — сказано в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало «URA.RU», в депэкономразвития ХМАО, начиная с сентября 2016 года, проходила серия арестов. Были задержаны семь сотрудников, которые стали фигурантами уголовных дел о коррупции. Их подозревают в изготовлении поддельных лицензий и разрешений на торговлю металлоломом и алкоголем в обмен на взятки.

По неофициальным данным, антикоррупционная кампания в депэкономразвития проводится с целью добиться отставки Павла Сидорова. Заинтересованные в этом политические силы ждут, что губернатор Наталья Комарова, находясь под давлением силовиков и общественности, освободит заместителя от занимаемой должности.