18:53 16 ноября 2017 0

Рынска описала Дюжева, как крайне вежливого и воспитанного человека Фото: страница Божены Рынски в Facebook

Светский обозреватель Божена Рынска заступилась за актера Дмитрия Дюжева, который обиделся на российских телезрителей за то, что его не пустили на самолет без очереди в аэропорту. На своей странице в Facebook она назвала «жлобьем» и «быдлом» людей, которые в тот момент оказались у одной стойки регистрации с телезвездой.

«Весь эконом, все региональное быдло, невзирая на правило, стоит на стойку бизнеса. Приходит человек, заплативший за билет вчетверо дороже. Артист Дюжев. Выясняет, что вся очередь, кроме одного человека, эконом. И естественно, реализовывает свое право на приоритетное обслуживание, — написала Рынска. — И вот быдло начинает актера стыдить. Мол, а мы что — не люди, куда прешь, и вообще фильмы твои — говно. А Дима бедный начинает оправдываться, мол, я жизнью рискую, для вас сальто-мортале крутя».

Рынска также заметила, что лично хорошо знакома с Дюжевым и он ей кажется крайне воспитанным и вежливым человеком. За четыре часа пост «лайкнули» почти 450 раз. В комментариях некоторые подписчики пишут, что люди в очереди могли просто не знать об особенных правилах регистрации пассажиров бизнес-класса.

Ранее Дюжев заявил, что российский зритель не заслуживает качественного кинематографа и самоотверженной актерской игры, пишет «Национальная служба новостей». Поводом для серьезной обиды со стороны актера стал случай в аэропорту. Художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков сказал, что слова Дюжева говорят о его дурном воспитании и малой образованности, передает «Экономика сегодня».