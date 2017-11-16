Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке денег на пенсии

21:24 16 ноября 2017 0

Ольга Голодец считает, что средств на выплату пенсий хватит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Ольга Голодец опровергла слова Кудрина о возможной нехватке средств на выплату пенсий. «Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств», — заявила Голодец, ее слова передает РИА «Новости».

Вице-премьер также пояснила, что Пенсионный фонд России сбалансирован и не испытывает никаких проблем.

Бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о нехватке в Пенсионном фонде денег на выплату пенсий. В интервью газете «Аргументы и факты» он заметил, что «за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП».

На что в Пенсионном фонде России (ПФР) отметили, что «все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР в полном объёме», напоминает RT.

При этом опрошенные ранее эксперты «URA.RU» заявили, что правительству придется прислушаться к рекомендациям экс-министра финансов России Алексея Кудрина и провести в стране ряд непопулярных реформ: повышение пенсионного возраста неизбежно, иначе более 40 млн россиян рискуют остаться без пенсий. Некоторые экономисты при этом отметили, что нужна глобальная пенсионная реформа.