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16 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:24  16 ноября 2017 0

Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке денег на пенсии

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, голодец ольга
Ольга Голодец считает, что средств на выплату пенсий хватитФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Вице-премьер Ольга Голодец опровергла слова Кудрина о возможной нехватке средств на выплату пенсий. «Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств», — заявила Голодец, ее слова передает РИА «Новости».

Вице-премьер также пояснила, что Пенсионный фонд России сбалансирован и не испытывает никаких проблем.

Бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о нехватке в Пенсионном фонде денег на выплату пенсий. В интервью газете «Аргументы и факты» он заметил, что «за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП».

На что в Пенсионном фонде России (ПФР) отметили, что «все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР в полном объёме», напоминает RT.

При этом опрошенные ранее эксперты «URA.RU» заявили, что правительству придется прислушаться к рекомендациям экс-министра финансов России Алексея Кудрина и провести в стране ряд непопулярных реформ: повышение пенсионного возраста неизбежно, иначе более 40 млн россиян рискуют остаться без пенсий. Некоторые экономисты при этом отметили, что нужна глобальная пенсионная реформа.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.Ru»
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