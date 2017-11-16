18:56 16 ноября 2017 0

По мнению экс-министра финансов России Алексея Кудрина, вопрос выплаты пенсий стоит сегодня как никогда остро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о нехватке в Пенсионном фонде денег на выплату пенсий. В интервью газете «Аргументы и факты» он, в частности, заявил, что «за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП».

«В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», — пояснил Кудрин. По его мнению, для удержания уровня пенсий необходимо повысить пенсионный возраст, в ином случае размер выплат придется сократить с 34 до 25-27% от заработной платы.

Действительно ли ситуация так плачевна, как ее описывает Кудрин, какие шаги предпримет государство и что делать, чтобы не остаться в старости без средств к существованию — «URA.RU» рассказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

На самом деле, мы уже упустили время, когда можно было повысить пенсионный возраст — именно об этой мере в первую очередь говорит сегодня Алексей Кудрин. Такие решения следует принимать в благополучные времена, когда все относительно хорошо: наблюдается экономический рост, растут реальные зарплаты, увеличиваются инвестиции. Такой период, пусть и короткий, у нас был — например, в 2006—2007 годах подобную меру можно было реализовать довольно спокойно. На фоне общего благодушия никаких принципиальных возражений и острых протестов не случилось бы.

Экономист Игорь Николаев призывает россиян не надеяться на пенсию от государства Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Сейчас многое поменялось — мы живем в условиях экономического кризиса, взять хотя бы тот факт, что реальные доходы населения падают вот уже четвертый год подряд. Именно поэтому сегодня повышение пенсионного возраста выглядит особенно убийственно и, по меньшей мере, странно. Государство не в состоянии обеспечить людям достойную заработную плату, не в силах обеспечить рост пенсий, так хотя бы это не отнимайте!

Важно и другое: если вы реально посчитаете, сколько принесет государству повышение пенсионного возраста, то убедитесь, что данный сценарий не является панацеей, не является решением всех проблем. Да, это в какой-то степени простое решение, которое лежит на поверхности. Повысить пенсионный возраст гораздо проще, нежели реализовать очередную пенсионную реформу. Привлекательность такой меры очевидна — государство получит первоначально определенные деньги, однако стратегически пенсионный вопрос это не решит.

Более того, сегодня государство не может сказать, что мы исчерпали весь комплекс возможных мер, что мы максимально повысили эффективность расходования бюджетных средств.

Постойте, но если еще далеко не все сделано, то почему вы сразу хватаетесь за наиболее непопулярные решения, которые очевидно не понравятся людям, которые ощутимо ударят по людям?!

Сегодня надо отдавать отчет в том, что все задуманное государство рано или поздно под тем или иным предлогом реализует. Вы же прекрасно видите, как настойчиво ведется подготовительная работа, как готовится общественное мнение. Именно поэтому и надо исходить из того, что ваше благосостояние в пенсионном возрасте будет зависеть исключительно от вас самих — сколько вы успеете накопить к этому времени, так вы и будете жить. И разговоры о том, что в старости пенсии не будет, близки к реальности, рассчитывать на государство и вправду не стоит. Если сегодня у вас есть возможность работать и подрабатывать, не упускайте ее, если есть возможность сэкономить — сэкономьте. Не разбрасывайтесь деньгами — каждая тысяча сейчас на самом деле много значит.

Рекомендую исходить из самого пессимистичного прогноза. Если он не оправдается, вы сможете махнуть рукой и сказать — дескать, опять эти аналитики ошиблись, соврали. Хотя я почти уверен, что этого не случится и плохие ожидания, к сожалению, оправдаются.