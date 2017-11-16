15:40 16 ноября 2017 0

У правительства закончились деньги на выплату пенсий, признался экс-министр финансов России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительству придется прислушаться к рекомендациям экс-министра финансов России Алексея Кудрина и провести в стране ряд непопулярных реформ. По мнению экспертов, повышение пенсионного возраста становится неизбежным. В ином случае более 40 млн россиян рискуют просто остаться без пенсий.

Ранее руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что не видит альтернативы повышению пенсионного возраста в России. По его оценкам, у правительства не осталось других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию. «Скажу прямо: да, не осталось», — признался Кудрин в интервью газете «Аргументы и факты». Он также напомнил, что в прошлом году власти впервые нарушили свои обязательства перед пожилыми людьми и не провели индексацию пенсий для всех получателей. Кроме того, сегодня Госдума и правительство обсуждают вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам. Кудрин уверен, что это прямо свидетельствует об острой нехватке средств в Пенсионном фонде России. Причем залатать дыру за счет других источников не удастся, заявил он.

Алексей Кудрин предлагает реализовать непопулярные меры, чтобы спасти пенсионную систему Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По данным Пенсионного фонда РФ, прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров по линии ПФР увеличится с 43,3 млн до 43,9 млн человек. Увеличение по сравнению с 2016 годом связано с естественным ростом численности пенсионеров в стране.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с «URA.RU» указал на то, что Кудрин и ранее говорил о необходимости сокращения расходов на оборону и силовые структуры.

«Обоснование необходимости изменения бюджетных приоритетов можно связать и с проблемой пенсий. Тема проблем с выполнением обязательств перед пенсионерами всплывает не в первый раз. Но из уст Кудрина она звучит особенно весомо. Рассуждения же на тему необходимости повышения пенсионного возраста готовят общество к неизбежности решения этого вопроса в среднесрочной перспективе. В краткосрочной же Кудрин дает понять, что правительство зашло в тупик, что нынешний экономический курс требует серьезной корректировки, что нужны те, кто готов провести в жизнь непопулярные решения», — пояснил Калачев.

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин пояснил «URA.RU», что пенсионная система России не рассчитана даже на тот скромный относительно развитых стран объем выплат, который сейчас производится: «Для того, чтобы хоть как-то выполнять свои обязательства перед пенсионерами, правительство вынуждено пополнять Пенсионный фонд напрямую из федерального бюджета, жертвуя в том числе такими немаловажными статьями расходов, как образование, здравоохранение и оборона. Но последние пару лет и этого источника доходов перестало хватать из-за роста числа получателей пенсий на фоне процесса старения населения. Правительство вынуждено было сначала лишить работающих выплат в накопительную часть пенсии, потом перейти на расчеты будущей пенсии в баллах, а недавно — и вовсе отказаться от индексации пенсий для некоторых категорий получателей».

Эксперты признают: проблема выплаты пенсий стоит крайне остро Фото: depositphotos.com © URA.RU

По мнению эксперта, ситуация ухудшается с каждым годом и в какой-то момент придется повысить пенсионный возраст, или денег на всех действительно не хватит. «Весь вопрос в том, кому это придется делать. Окно возможностей будет после выбора президента в 2018 году», — резюмировал Нигматуллин.

Проблема дефицита Пенсионного фонда действительно стоит очень остро и очень давно, при этом ни одному из правительств так и не удалось создать сбалансированную пенсионную систему, констатировал в разговоре с «URA.RU» заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

«Ситуацию усугубляет анемичный экономический рост. При таких темпах роста на серьезную прибавку к бюджету рассчитывать не стоит. Поэтому решение вопроса о повышении пенсионного возраста кажется сейчас практически неизбежным. Вопрос в сроках и в том, кто возьмет на себя политическую ответственность за этот ход. Что касается Кудрина, то он — не выборное лицо, не член правительства и, как эксперт, естественно, не может не предупреждать о том, что этот вопрос не уйдет из повестки дня», — пояснил собеседник агентства.

Резонансное заявление экс-министра финансов России Алексея Кудрина о нехватке средств для выплаты пенсий говорит и о его готовности провести непопулярные реформы в стране, уверены эксперты, полагая, что некогда высокопоставленный чиновник пытается вернуться в обойму.

Однако политконсультант Дмитрий Фетисов полагает, что прозвучавшее заявление Кудрина отразится и на его шансах занять кресло премьера, потому как, по его словам, сейчас нужны государственные управленцы, способные реализовывать стратегию «заработать и накормить», а не «поделить и урезать» вроде Кудрина

«Заявление Кудрина выдержано в духе всех тех предложений, которые он последовательно предлагает. Сама идея абсурдна даже в том, как ее же излагает Кудрин. Не видя никаких других вариантов решения проблемы и говоря о тяжелом положении пенсионеров, он же сам предлагает это положение усугубить», — подчеркнул собеседник агентства.