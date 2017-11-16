В Перми завелся маньяк-бисексуал, соблазняющий жертв песнями Королевой. ВИДЕО

В Перми разыскивают маньяка, совершившего нападения на трех женщин и одного мужчину. Злоумышленник знакомился с жертвами в барах и клубах, очаровывал новых знакомых и напрашивался к ним домой, после чего душил до полуобморочного состояния и грабил.
Паблик Mash пишет, что мужчина соблазнял своих жертв, напевая им песни Наташи Королевой. Трое пострадавших от рук маньяка-грабителя девушек остались в живых, один мужчина был убит ножом. Сообщается, что маньяк втерся к нему в доверие благодаря гомосексуальным наклонностям.
В городе уже ведут поиск подозреваемого мужчины, но преступник всегда меняет место для выбора жертв и свою внешность, из-за бисексуальности злоумышленника правоохранителям будет труднее поймать преступника на живца, сообщает паблик.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе СК РФ по Пермскому краю вечером, 16 ноября, не удалось.