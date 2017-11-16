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Главные новости Пермского края
21:44  16 ноября 2017 0

В Перми завелся маньяк-бисексуал, соблазняющий жертв песнями Королевой. ВИДЕО

Караоке, сумасшедший ученый, автоугонщики, ПВО, Болгария, микрофон, караоке, петь в микрофон
Маньяк очаровывал понравившихся в баре людей песнямиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Перми разыскивают маньяка, совершившего нападения на трех женщин и одного мужчину. Злоумышленник знакомился с жертвами в барах и клубах, очаровывал новых знакомых и напрашивался к ним домой, после чего душил до полуобморочного состояния и грабил.

Паблик Mash пишет, что мужчина соблазнял своих жертв, напевая им песни Наташи Королевой. Трое пострадавших от рук маньяка-грабителя девушек остались в живых, один мужчина был убит ножом. Сообщается, что маньяк втерся к нему в доверие благодаря гомосексуальным наклонностям.

В городе уже ведут поиск подозреваемого мужчины, но преступник всегда меняет место для выбора жертв и свою внешность, из-за бисексуальности злоумышленника правоохранителям будет труднее поймать преступника на живца, сообщает паблик.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе СК РФ по Пермскому краю вечером, 16 ноября, не удалось.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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