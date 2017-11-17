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Главные новости Свердловской области
11:49  17 ноября 2017 0

Семья с ребенком на Урале едва не погибла, отравившись токсинами в новой квартире. ВИДЕО

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Даже в крови ребенка были найдены ядовитые веществаФото: depositphotos.com © URA.RU

В городе Ивдель Свердловской области молодые супруги вместе с ребенком попали в больницу, отравившись токсичными веществами в своей квартире. Новое жилье глава семейства получил совсем недавно как сирота.

Алексей и Мария П. вместе с трехлетней дочкой въехали в свою квартиру в 2017 году. Уже вскоре женщина почувствовала себя плохо: у нее заболела голова и онемели конечности, муж вызвал «скорую». «В тот момент мне казалось, что я умираю, что мне осталось еще буквально пара минут — и все», — с ужасом вспоминает Мария.

Видео: «Известия»

Вскоре стало плохо их трехлетней дочке и главе семьи. Все трое с отравлением были госпитализированы, однако тут же попали в поле зрения полиции — сразу после того, как врачи взяли у них анализы.

«В моче у всех нас, в том числе у 3-х летней дочки, нашли спайсы в равных долях, как нам сказали, — рассказал корреспонденту „Известий“ Алексей. — Полицейские завели дело, мы ходили, просили помощи, но нас даже не хотели слышать».

Видео: «Известия»

Супруги обратились в Роспотребнадзор, специалисты которого провели исследования и обнаружили в новой квартире молодой семьи превышение нормы бензола. Историей ядовитого жилища уже заинтересовался Следственный комитет.

«В ходе проверочных мероприятий планируется истребовать и проанализировать необходимую документацию, касающуюся строительства данного дома, соблюдения при возведении здания необходимых норм, обеспечивающих охрану здоровья проживающих в жилье граждан, — прокомментировал „URA.RU“ старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Для установления точной причины ухудшения состояния здоровья граждан и определения степени тяжести вреда, причинённого их здоровью, будут проведены соответствующие экспертные исследования».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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