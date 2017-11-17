Свердловских гаишников будут поощрять за поимку пьяных чиновников и силовиков

11:31 17 ноября 2017 3

У сотрудников ГИБДД появится дополнительный стимул задерживать нарушителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уральских сотрудников ГИБДД будут дополнительно поощрять за поимку пьяных водителей, независимо от их статуса. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Начальник главка Михаил Бородин дал указание поощрять сотрудников ГИБДД, которые проявляют принципиальность и задерживают пьяных водителей вне зависимости от того, какую должность занимает выпивший водитель. Хоть он силовик, хоть чиновник, хоть гражданское лицо. Все должны отвечать по закону», — рассказал Горелых корреспонденту «URA.RU».

Он также отметил, что за честную принципиальную позицию при исполнении должностных обязанностей инспектор может быть поощрен почетной грамотой или дополнительной премией, вплоть до повышения в должности.

Ранее неравнодушный горожанин заставил следователей-нарушителей убрать машины с тротуара. Он вызвал на место сотрудников ГИБДД, которые составили на них протоколы, после чего машину нарушителя без документов эвакуировали на штрафстоянку.