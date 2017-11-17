Тюменская область претендует на лидерство в переработке отходов

14:24 17 ноября 2017 0

Тюменцев будут спасать от мусора по-новому Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области изменили проект по сортировке мусора. 16 ноября на масштабных слушаниях его обсуждали региональные чиновники представители инвестора, депутаты и общественники.

Изначально инвестпроект предполагал, что в регионе будет построено четыре мусоросортировочных завода в столице области, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме и две мусороперегрузочные станции в поселке Боровский (Тюменский район) и Воронинских горках (Тюмень). Концессионное соглашение между правительством и ООО «Тюменское экологическое объединение» о строительстве было заключено еще в 2014 году, пишет РБК Тюмень. Однако позже проект подвергся корректировке.

Сейчас предполагается, что инвесторы не будут строить мусорогрузочные станции в поселке Боровский и Воронинских горках, а кроме того, откажутся от строительства в завода в Ялуторовске в пользу мусороперегрузочной станции.

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Как пояснил изданию гендиректор ООО «Тюменское экологическое объединение» Константин Фрумкин, за счет этих изменений получилась более равномерная схема распределения объектов обращения с отходами по территории всей области.

«То есть Тобольский и Ишимский кластеры остаются такими же, как в первоначальном проекте. Тюмень и Ялуторовский кластер объединяются в одну зону, там строится большой современный мусоросортировочный завод», — рассказал Фрумкин. Он отметил, что операционные затраты на эксплуатацию объектов обработки отходов сократятся на 14,5%, а также на 18,9% снизятся капитальные затраты на создание обновленной системы, к тому же уменьшится экологическая нагрузка. При этом качество сортировки мусора не пострадает.

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В ФАС России альтернативный проект уже одобрили. Исполнительный директор НП «ЖКХ Развитие» Алексей Макрушин отметил, что они анализировали этот проект и одобряют поправки к нему. Он подчеркнул, что этот проект снижает расходы инвестора, что в перспективе отразится и на платежах потребителей. По оценкам чиновников и инвесторов, которые прозвучали на обсуждении проекта, стоимость может превысить 2 млрд рублей. Для сравнения: в Чувашии (регион является лидером в этой сфере) на подобные работы потратили порядка 2 млрд, в Новосибирске — 6,5 млрд.

В Тюмени строительство мусороперерабатывающего завода завершат в следующем году

Замгубернатора области Вячеслав Вахрин, курирующий сферу ЖКХ, отметил, что тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами будет единым во всем регионе и экономически обоснованным. Вахрин пояснил, что сейчас на перевозку мусора приходится порядка 70% от стоимости услуги. И рентабельность бизнеса перевозчиков при этом достигает 150%. При новой схеме единый оператор будет грамотно распоряжаться деньгами, нанимая тех, кто будет перевозить отходы. Планируется, что в будущем рентабельность такого бизнеса будет снижена до 25%.

Ожидается, что мусоросортировочный завод в Тюмени будет построен уже весной 2018 года, к концу того же года будут закончены и другие объекты.