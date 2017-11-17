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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
13:42  17 ноября 2017 1

Экс-генпрокурор России Юрий Скуратов заявил о примирении с журналистом «URA.RU»

Судебное заседание по делу Юлии Литвиненко. Екатеринбург, бабиков павел, литвиненко юлия
Юлия Литвиненко и адвокат Павел Бабиков готовы знакомиться с заявлением экс-генпрокурора РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Экс-генпрокурор Скуратов vs журналист «URA.RU»
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Дело о клевете с использованием СМИ в отношении журналиста информагентства URA.RU Юлии Литвиненко ближе к завершению, чем кажется. Сторона потерпевшего — экс-генпрокурора России Юрия Скуратова — в суде заявила о готовности примириться.

Эту позицию высказал представитель Скуратова — юрист Вячеслав Вуккерт — в пятницу, 17 ноября. Сам Юрий Ильич на заседание не пришел, хотя был заранее оповещен о том, когда и где оно состоится. Он представил документы, которые говорят о том, что он не мог явиться на заседание из-за болезни.

Теперь рассмотрение дела отложено на неделю — до 24 ноября: необходимо получить подтверждение позиции Юрия Скуратова. «Я сначала хочу понять позицию самого Юрия Ильича по поводу мирового. Я готова пойти на окончание этого дела», — отмечает Юлия Литвиненко.

Уголовное дело в отношении журналиста Юлии Литвиненко было возбуждено в конце 2016 года по заявлению экс-генпрокурора Юрия Скуратова. Поводом послужила статья на сайте агентства «URA.RU» о том, что юрист может иметь отношение к неоднозначному судебному решению по корпоративному спору вокруг завода «Вентпром». Первое заседание по делу прошло в начале сентября.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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