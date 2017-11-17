Российские металлурги признали событием года запуск нового производства «Магнитки»

Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России». ММК удостоился награды за реализацию проекта по строительству агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) № 3, вошедшего в строй в июле 2017 года.
Диплом лауреата и символический трофей, выполненный в виде скульптуры металлурга, на промышленной выставке «Металл-Экспо'2017» в Москве, вручили начальнику департамента продаж по России ПАО «ММК» Алексею Кузьмину.
АНГЦ № 3 построен на площадке листопрокатного цеха № 11. Агрегат предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Контракт на поставку оборудования для нового агрегата был заключен в июле 2015 года с германским машиностроительным концерном SMS group. Производительность нового агрегата — 360 тысяч тонн в год, при этом он будет использовать холоднокатаную полосу без покрытия, выпускаемую в ЛПЦ № 11.
Конкурс «Главное событие года в металлургии России» учрежден в 2011 году оргкомитетом выставки «Металл-Экспо» с целью поддержания и популяризации инновационных проектов металлургической отрасли. Ежегодно на конкурсе отмечают важнейшие реализованные проекты с объемом капиталовложений от 100 млн евро. Отметим, что «Магнитка» уже удостаивалась подобной награды в 2011 и 2012 годах за строительство и ввод в эксплуатацию двух очередей современного комплекса холодной прокатки (стан 2000) в ЛПЦ № 11.