{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
14:44  17 ноября 2017 0

В Свердловской области массовый забой скота: уничтожат почти две тысячи коров

Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, коровы, животноводство
Последний раз крупная вспышка туберкулёза у животных была в Свердловской области ровно 40 лет назадФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Алапаевском районе, на животноводческих фермах, принадлежащих СХПК «Путиловский», где у коров обнаружили вирус туберкулеза, начался забой стада. Уничтожению подлежит 1700 голов.

В октябре, во время плановых исследований на животноводческих фермах, расположенных в деревнях Останино, Верхний Яр, Городище, Кабаково и Бучина (Алапаевский район) был обнаружен вирус туберкулеза. Выяснилось, что все неблагополучные фермы принадлежат СХПК «Путиловский. В районе был объявлен режим ЧС. Магазинам запретили продажу молока и мяса из Алапаевского района. Взятые пробы подтвердили туберкулез у животных. В результате все стадо должно быть уничтожено.

По словам министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кузнецова, под забой ежедневно идет по 15 коров. «Работы по убою планируется закончить в течение месяца до 10 декабря», — заявил министр во время выступления на согласительной комиссии в свердловском Заксобрании. Мясо животных сдается на глубокую переработку по цене 90 рублей за килограмм.

Также будут уничтожены и помещения, где содержались животные. Почти 200 человек останутся без работы. Свердловские власти обещают, что временно.

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов заявил, что из областного бюджета на помощь кооперативу будет направлено 38 миллионов рублей. Это позволит построить в ближайших поселках три новые фермы на 200 голов каждая. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос по внесению туберкулеза в список особо опасных заболеваний, что позволит выделить дополнительную поддержку из бюджета.

Также зараженными туберкулезом были признаны 29 голов скота из частных хозяйств, находящихся поблизости. Их собственникам выплачивается компенсация по 50 тысяч рублей за животное.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров