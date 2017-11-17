В Алапаевском районе, на животноводческих фермах, принадлежащих СХПК «Путиловский», где у коров обнаружили вирус туберкулеза, начался забой стада. Уничтожению подлежит 1700 голов.
В октябре, во время плановых исследований на животноводческих фермах, расположенных в деревнях Останино, Верхний Яр, Городище, Кабаково и Бучина (Алапаевский район) был обнаружен вирус туберкулеза. Выяснилось, что все неблагополучные фермы принадлежат СХПК «Путиловский. В районе был объявлен режим ЧС. Магазинам запретили продажу молока и мяса из Алапаевского района. Взятые пробы подтвердили туберкулез у животных. В результате все стадо должно быть уничтожено.
По словам министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кузнецова, под забой ежедневно идет по 15 коров. «Работы по убою планируется закончить в течение месяца до 10 декабря», — заявил министр во время выступления на согласительной комиссии в свердловском Заксобрании. Мясо животных сдается на глубокую переработку по цене 90 рублей за килограмм.
Также будут уничтожены и помещения, где содержались животные. Почти 200 человек останутся без работы. Свердловские власти обещают, что временно.
Первый заместитель губернатора Алексей Орлов заявил, что из областного бюджета на помощь кооперативу будет направлено 38 миллионов рублей. Это позволит построить в ближайших поселках три новые фермы на 200 голов каждая. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос по внесению туберкулеза в список особо опасных заболеваний, что позволит выделить дополнительную поддержку из бюджета.
Также зараженными туберкулезом были признаны 29 голов скота из частных хозяйств, находящихся поблизости. Их собственникам выплачивается компенсация по 50 тысяч рублей за животное.