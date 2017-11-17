18:07 17 ноября 2017 0

Андрей Сергеев (слева) предложил Борису Дубровскому создать экологическую полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области рассмотрят идею создания экологической полиции. С инициативой выступил начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев, сообщил «URA.RU» руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников.

Руководитель полицейского главка на закрытой части большого совещания в правительстве области предложил изучить опыт Новокузнецка, где уже работает экологическая полиция. Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил, что такая инициатива будет рассмотрена со всей серьезностью.

Проблему чистоты воздуха поднял на самый высокий уровень президент РФ Владимир Путин, позвонивший после своего визита 9 ноября челябинскому экологу Василию Московцу. Глава государства рассказал, что знает об экологических проблемах региона. И попросил не нарушать законы в борьбе за чистоту воздуха.