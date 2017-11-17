21:36 17 ноября 2017 0

Омские рокеры поделились радостью участия с подписчиками Фото: Дарья Попова © URA.RU

Организаторы премии «Чартова дюжина-2018» начали объявлять состав участников. Первой из объявленных стала группа 25/17, пишет «Национальная служба новостей».

Группа 25/17 стали знаковой в отечественной рок-культуре, а презентация нового альбома «Ева едет в Вавилон» прошла при полном аншлаге в столичном клубе Stadium, поясняет издание. Название коллектива, основанного омскими музыкантами, происходит от библейского стиха из книги ветхозаветного пророка Иезекииля (глава 25: стих 17), который цитирует персонаж Сэмюэля Л. Джексона в фильме «Криминальное чтиво».

Одиннадцатая церемония вручения премии «Чартова дюжина» пройдет 15 февраля 2018 года в Москве. Десять тысяч зрителей посетят мультимедийное шоу, воссоздающее пятидесятилетнюю историю отечественной музыки.