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17 ноября 2017
21:36  17 ноября 2017 0

Национальная премия рок- музыкантов назвала первого участника

Омские рокеры поделились радостью участия с подписчикамиФото: Дарья Попова © URA.RU

Организаторы премии «Чартова дюжина-2018» начали объявлять состав участников. Первой из объявленных стала группа 25/17, пишет «Национальная служба новостей».

Группа 25/17 стали знаковой в отечественной рок-культуре, а презентация нового альбома «Ева едет в Вавилон» прошла при полном аншлаге в столичном клубе Stadium, поясняет издание. Название коллектива, основанного омскими музыкантами, происходит от библейского стиха из книги ветхозаветного пророка Иезекииля (глава 25: стих 17), который цитирует персонаж Сэмюэля Л. Джексона в фильме «Криминальное чтиво».

Одиннадцатая церемония вручения премии «Чартова дюжина» пройдет 15 февраля 2018 года в Москве. Десять тысяч зрителей посетят мультимедийное шоу, воссоздающее пятидесятилетнюю историю отечественной музыки.

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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