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18 ноября 2017
17 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:09  18 ноября 2017 0

Украину и Грузию отказались принимать в НАТО из-за коррупции

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, нато, флаг нато
Киев и Тбилиси могут подмочить репутацию АльянсаФото: depositphotos.com © URA.RU

НАТО не станет принимать в свои ряды Украину и Грузию, так как эти страны пока не готовы стать членами Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Будущим членам НАТО необходимо доказать соответствие целому ряду стандартов. Между тем, обе бывшие советские республики пока не реформированы должным образом: им необходимо провести модернизацию вооруженных сил, а также справиться с коррупцией и укрепить демократические институты. Эти пожелания Столтенберг высказал на Форуме Галифакса по международной безопасности в Канаде, пишет газета «Известия».

При этом генсек альянса отметил, что НАТО оказывает помощь Украине и Грузии в процессе подготовки к вступлению в организацию, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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