Шойгу распорядился уволить из армии толстых военных

08:03 18 ноября 2017 0

Лишний вес грозит стать причиной завершения карьеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским военнослужащим, страдающим ожирением, грозит увольнение в запас либо перевод на должности, которые «не определяют боевую готовность Вооруженных сил» страны. Соответствующие материалы должны быть подготовлены до конца 2017 года.

Так, до 20 ноября предлагается представить в отдел кадров ВС списки военнослужащих с третьей и четвертой степенью ожирения, которых ожидает военно-врачебная экспертиза. Заключения военно-врачебной комиссии уйдут в кадры до 15 декабря — уже вместе с материалами на увольнение либо с предложениями о переводе на другие посты. Об этом, ссылаясь на директиву Минобороны руководителям центральных органов военного управления и организаций материально-технического обеспечения, пишет «Русская планета».

Толчком к «зачистке» армейских рядов от толстяков стало указание минстра обороны Дмитрия Шойгу от 21 сентября. Решение последовало после того, как глава военного ведомства ознакомился с итогами медицинского обследования военнослужащих за 2017 год.