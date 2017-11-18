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18 ноября 2017
17 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:03  18 ноября 2017 0

Шойгу распорядился уволить из армии толстых военных

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, герасимов валерий, шойгу сергей
Лишний вес грозит стать причиной завершения карьерыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским военнослужащим, страдающим ожирением, грозит увольнение в запас либо перевод на должности, которые «не определяют боевую готовность Вооруженных сил» страны. Соответствующие материалы должны быть подготовлены до конца 2017 года.

Так, до 20 ноября предлагается представить в отдел кадров ВС списки военнослужащих с третьей и четвертой степенью ожирения, которых ожидает военно-врачебная экспертиза. Заключения военно-врачебной комиссии уйдут в кадры до 15 декабря — уже вместе с материалами на увольнение либо с предложениями о переводе на другие посты. Об этом, ссылаясь на директиву Минобороны руководителям центральных органов военного управления и организаций материально-технического обеспечения, пишет «Русская планета».

Толчком к «зачистке» армейских рядов от толстяков стало указание минстра обороны Дмитрия Шойгу от 21 сентября. Решение последовало после того, как глава военного ведомства ознакомился с итогами медицинского обследования военнослужащих за 2017 год.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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