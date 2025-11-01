Логотип РИА URA.RU
Шестилетняя дочь актера Романа Попова простилась с отцом

01 ноября 2025 в 15:23
На церемонию прощания пришли родные и близкие скончавшегося актера

На церемонию прощания пришли родные и близкие скончавшегося актера

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Шестилетняя дочь скончавшегося актера Романа Попова пришла на церемонию прощания. Она сказала несколько слов, а после не смогла сдержать слез. Об этом пишет telegram-канал Super.ru.

«Маленькая Марта вышла к микрофону вместе с мамой и сказала несколько трогательных слов, после чего не смогла сдержать слез», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канал Super.ru.

Проститься с Поповым также пришли его коллеги — актер Сергей Бурунов и юморист Гарик Харламов. Они также трогательно отозвались о характере и работе Романа.

О кончине актера стало известно 28 октября. Ему было 40 лет. На протяжении почти 20 лет он был в браке с Юлией, с которой воспитывал троих детей: Федора, Елизавету и Марту. В 2022 году артист сообщил, что на протяжении долгого времени скрывал свои проблемы со здоровьем от своих поклонников. В октябре 2018 года у него внезапно произошли три эпилептических приступа. Однако спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году заболевание вернулось с серьезными осложнениями. Попов умер после рецидива рака мозга. Подробнее о его творческом пути читайте в материале URA.RU.

