Настоящий человек: Харламов попрощался с кинозвездой Романом Поповым

Гарик Харламов попрощался с Романом Поповым (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский актер Гарик Харламов попрощался с умершим коллегой Романом Поповым. Он охарактеризовал его как доброго, искреннего — настоящего человека. Своими эмоциями артист поделился в беседе с журналистом URA.RU.

«Очень рано он ушел, я считаю. И очень жалко семью, детей. Самое главное, чтобы был добрый, искренний, настоящий человек», — подчеркнул Харламов в разговоре с корреспондентом агентства. По его словам, Попов был запоминающимся человеком, который много работал и не жалел себя.

Харламов отметил, что последний раз общался с Поповым около года назад. За время работы с Поповым по Comedy Club у российского комика наладился c ним такой уровень взаимопонимания, что слова уже были просто излишними. "Вот это, конечно, таких людей терять очень тяжело и невыносимо тяжело", — подытожил Харламов.

