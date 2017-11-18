{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 ноября 2017
17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
08:46  18 ноября 2017 0

Якубович пообещал приехать на свадьбу в Первоуральске. ВИДЕО

Кинофестиваль
Шоумена ждут на УралеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Первоуральска Анастасия Поваляева вместе со своей младшей сестрой Ариной приняла участие в телепередаче «Поле Чудес». По итогам шоу ведущий Леонид Якубович посоветовал ее молодому человеку поторопиться с предложением руки и сердца, а также пообещал посетить свадьбу.

После того, как женщине позвонили с «Первого канала», она купила билеты, взяла подарки, подготовила творческий номер и отправилась в Москву. Во время съемки ведущий шоу Леонид Якубович узнал, что у Анастасии есть друг. Шоумен с экрана попросил парня поторопиться со свадьбой и пообещал лично посетить торжественное мероприятие.

Также на программе маленькая Арина прочитала стихи про Екатеринбург:

«На границе двух материков и просторов Среднего Урала

Вырос город Екатеринбург — наша гордость и России слава.

В указание великого Петра дать название в честь Екатерины

Чусовая да Исеть река в такт журчат с кудрявою рябиной.

Черепановы отец и сын дали старт в развитии дороги.

Паровоз они изобрели, этим мы объединили многих».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров