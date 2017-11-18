08:46 18 ноября 2017 0

Шоумена ждут на Урале Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Первоуральска Анастасия Поваляева вместе со своей младшей сестрой Ариной приняла участие в телепередаче «Поле Чудес». По итогам шоу ведущий Леонид Якубович посоветовал ее молодому человеку поторопиться с предложением руки и сердца, а также пообещал посетить свадьбу.

После того, как женщине позвонили с «Первого канала», она купила билеты, взяла подарки, подготовила творческий номер и отправилась в Москву. Во время съемки ведущий шоу Леонид Якубович узнал, что у Анастасии есть друг. Шоумен с экрана попросил парня поторопиться со свадьбой и пообещал лично посетить торжественное мероприятие.

Также на программе маленькая Арина прочитала стихи про Екатеринбург:

«На границе двух материков и просторов Среднего Урала

Вырос город Екатеринбург — наша гордость и России слава.

В указание великого Петра дать название в честь Екатерины

Чусовая да Исеть река в такт журчат с кудрявою рябиной.

Черепановы отец и сын дали старт в развитии дороги.

Паровоз они изобрели, этим мы объединили многих».