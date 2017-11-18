09:00 18 ноября 2017 0

Частные перевозчики работают по нерегулируемому тарифу и сами устанавливают цены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы возмутились грядущим подорожанием проезда в общественном транспорте. Цены начнут расти уже с 20 ноября.

Горожане в соцсетях сообщают, что анонсы с предупреждением о повышении платы за проезд с 23 до 25 рублей появились, в частности, в автобусах 79-го маршрута. Руководитель ООО «Уральская транспортная компания», которое осуществляет перевозки по этому направлению, Эдуард Мацкевич подтвердил информацию. «В начале года на заправку каждой машины уходило по 1100—1200 рублей в день. Теперь по 1800 рублей. Раньше цены росли по копейкам, теперь сразу на рубль-два. Нас просто грабят! Машины (мы ездим на отечественных — „ГАЗель“-NEXT) подорожали на 200 тысяч, растёт стоимость запчастей. Адекватная цена на проезд — 32 рубля, а не 25 рублей, до которой мы поднимаем», — цитирует его портал 74.RU. Опрошенные журналистами другие перевозчики заявили об аналогичных намерениях.

Информация спровоцировала бурные обсуждения в соцсетях. «Нас грабят!» — таков лейтмотив дискуссий. «Хватит грабить, уже такое ощущение что мы живем не в Челябинске, а в Москве или в Питере. Проще уж тогда сразу до 30 рублей, что только до 25? Короче, пешком ходить буду»; «Сотка в день на маршрутку — нормально! Еще поесть, ЖКХ повышают, хату сними оплати. Зарплаты категорически не хватает, даже весьма приличной для Челябинска»; — пишут пользователи в паблике «Типичный Челябинск», Вконтакте.

При этом далеко не все предъявляют претензии транспортникам: «Спрашивается, зачем было все отдавать в руки частных компаний? Муниципальный транспорт всегда был дотированный от государства. Соответственно, если бы власть думала головой, а не одним местом, развернули бы сеть компактных автобусов по всем тем маршрутам, и брали деньги за проезд фиксировано 20 рублей, а остальные деньги выделял бюджет». Часть пользователей и вовсе встала на сторону перевозчиков, напомнив про рост цен на бензин и газ: «Не они грабят! За ценником на бензин знаете кто стоит!»

Последнее массовое повышение — с 20 до 23 рублей — в маршрутных такси столицы Южного Урала прошло в марте 2017 года. За ту же цену горожан с 1 августа перевозит и муниципальный транспорт. «Последними из могикан» были маршрутки и муниципальные автобусы №64 — но и там с начала ноября проезд подорожал с 20 до 23 рублей.