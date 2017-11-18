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Главные новости Пермского края
18:34  18 ноября 2017 0

Опубликован рейтинг пермских ректоров-богачей

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Часть ректоров вузов Прикамья не указала в декларациях ежемесячную зарплатуФото: depositphotos.com © URA.RU

Портал Properm составил список самых богатых ректоров высших учебных заведений Прикамья. На вершине рейтинга оказался ректор Пермского политеха Анатолий Ташкинов с зарплатой в 566,8 тысячи рублей и общим доходом за 2016 год в 7,9 миллиона рублей.

Вслед за Ташкиновым в рейтинге расположился ректор Пермского государственный гуманитарно-педагогический университета Андрей Колесников с годовым доходом в 4 миллиона 730 тысяч рублей. При этом данных о ежемесячной зарплате он в декларации не представил. Третьим в списке ректоров-богачей числится руководитель Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Макарихин — 4,7 миллиона рублей за год при зарплате в 329 тысяч.

В топ-7 также вошли ректор Пермской сельхозакадемии Юрий Зубарев (3,26 миллиона рублей), ректор Пермского института культуры Людмила Дробышева-Разумовская (2,82 миллиона), руководитель Пермского государственного медицинского университета Ирина Корюкина (2,7 миллиона рублей) и ректор Пермской фармакадемии Алексей Турышев (1 миллиона 586 тысяч рублей).

Сергей Макеев
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