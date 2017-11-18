Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух россиян, находившихся в розыске по линии Интерпола. Один из них подозревается в причастности к нескольким громким заказным убийствам.
Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службы СБК, оба задержанных — уроженцы Чечни. Одного из них подозревают в совершении заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания Forbes гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя — руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001—2003 годах.
После побега из России подозреваемый в составе организованной преступной группировки занимался вымогательством денег у частных предпринимателей на Украине, сообщили в СБУ.
Пол Хлебников — американский журналист и писатель, главный редактор русской версии журнала Forbes, автор книг «Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России», «Разговор с варваром» и других. Он был убит 9 июля 2004 года возле здания редакции журнала в Москве.
Второй задержанный был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления в составе организованной группы в странах Евросоюза; длительное время он скрывался от следствия.