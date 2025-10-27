Вице-губернатор Кубани Минькова ушла в отставку
27 октября 2025 в 20:24
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Анна Минькова официально уволилась с поста вице-губернатора Краснодарского края. Об этом Минькова сообщила в своих соцсетях. Как написала чиновница, решение об уходе было принято по собственному желанию.
