Концепция «арендных домов», разработанная в правительстве Тюменской области, заинтересовала представителей регионов России и вызвал широкое обсуждение в Совете Федерации. Специалисты говорят, что такой проект может стать альтернативой долгому накоплению средств на покупку собственного жилья.
Тюменцы предлагают использовать концессионные механизмы для строительства и последующей эксплуатации наемных многоквартирных домов. Жилье в них будет находиться в собственности региона или муниципалитета, сообщает «АиФ-Тюмень».
Подобный бизнес весьма привлекателен для инвесторов. Идея уже заинтересовала представителей крупных банков. Теперь необходимы соответствующие изменения в законодательстве, чтобы проект мог реализоваться, заявил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.
Как сообщил сенатор от Тюменской области Степан Киричук, проектом строительства арендного жилья активно заинтересовались в Бурятии, Пермском крае и других регионах России.