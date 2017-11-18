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18 ноября 2017
20:23  18 ноября 2017 0

Проект тюменских политиков по созданию «домов в аренду» заинтересовал федеральные власти

Проблемные объекты в сфере недвижимости. Курган, жилой дом, улица сибирская22
«Арендные дома» обойдутся дешевле, чем собственное жильеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Концепция «арендных домов», разработанная в правительстве Тюменской области, заинтересовала представителей регионов России и вызвал широкое обсуждение в Совете Федерации. Специалисты говорят, что такой проект может стать альтернативой долгому накоплению средств на покупку собственного жилья.

Тюменцы предлагают использовать концессионные механизмы для строительства и последующей эксплуатации наемных многоквартирных домов. Жилье в них будет находиться в собственности региона или муниципалитета, сообщает «АиФ-Тюмень».

Подобный бизнес весьма привлекателен для инвесторов. Идея уже заинтересовала представителей крупных банков. Теперь необходимы соответствующие изменения в законодательстве, чтобы проект мог реализоваться, заявил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Как сообщил сенатор от Тюменской области Степан Киричук, проектом строительства арендного жилья активно заинтересовались в Бурятии, Пермском крае и других регионах России.

Наталья Володина
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