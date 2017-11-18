Создателю портала «Чиновник.ру» Эдуарду Шмонину на месяц продлили арест. Бизнесмен останется за решеткой как минимум до середины декабря 2017 года.
Мера пресечения Эдуарду Шмонину рассматривалась в Сургутском городскому суде. Как сообщили «URA.RU» в суде, судья приняла доводы следствия, что Шмонин может сбежать или начать угрожать фигурантам уголовного дела. Уголовное дело в отношении Эдуарда Шмонина за распространение порнографии было возбуждено в феврале 2017 года. Бизнесмен был арестован в апреле, после чего ему предъявили обвинение в вымогательстве в составе организованной группы и клевете.
Созданный Шмониным «Чиновник.ру» специализировался на публикации оскорблений в адрес представителей югорской элиты. По версии следствия, владельцы портала под прикрытием журналистики регулярно требовали деньги у героев статей, угрожая в случае отказа разместить в открытом доступе информацию, порочащую честь и достоинство человека. Также была распространена продажа так называемых «блоков на негатив». По информации «URA.RU», в качестве потерпевших проходят бывший прокурор Сургута Александр Пономарев и экс-депутат из Нефтеюганска Евгений Востриков, а также еще ряд спецсубъектов — депутаты, адвокаты, сотрудники силовых структур. Дело передано под юрисдикцию Следственного комитета РФ.
Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич вступился за Шмонина, с его подачи комиссия палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций обратилась в Генпрокуратуру с просьбой взять дело на контроль. При этом сам Малькевич рассказал «URA.RU», что не знаком с обстоятельства резонансного скандала, а обращение в Генпрокуратуру было подготовлено после поступившей просьбы проконтролировать ход расследования.